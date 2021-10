Il flop della Lega a Varese è un colpo anche per Giorgetti & co. (Di martedì 19 ottobre 2021) È come una zavorra. Una macina Legata al collo, che tira giù. anche laddove la Lega potrebbe vincere. E dovrebbe, visto che è casa sua. Contrappesi e galleggianti che hanno un saldo negativo: e così Varese è perduta e vince per la seconda volta Davide Galimberti. Varese, città culla della Lega, molto più della Milano del milanese Matteo Salvini. Patria di Giancarlo Giorgetti, Roberto Maroni, Attilio Fontana. Sede centrale del Carroccio governista, concreto, dove l’attuale governatore è stato sindaco per dieci anni, apprezzatissimo anche a sinistra durante la sua presidenza di Anci nella quale tirava bordate a certe intemerate centraliste del 2014 con la Lega in maggioranza. Matteo Bianchi, uomo di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) È come una zavorra. Una macinata al collo, che tira giù.laddove lapotrebbe vincere. E dovrebbe, visto che è casa sua. Contrappesi e galleggianti che hanno un saldo negativo: e cosìè perduta e vince per la seconda volta Davide Galimberti., città culla, molto piùMilano del milanese Matteo Salvini. Patria di Giancarlo, Roberto Maroni, Attilio Fontana. Sede centrale del Carroccio governista, concreto, dove l’attuale governatore è stato sindaco per dieci anni, apprezzatissimoa sinistra durante la sua presidenza di Anci nella quale tirava bordate a certe intemerate centraliste del 2014 con lain maggioranza. Matteo Bianchi, uomo di ...

