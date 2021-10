“Ho il cancro | devo curarmi” L’annuncio choc del calciatore 20enne | la scoperta dopo un malore

(Di martedì 19 ottobre 2021)ai testicoli, la diagnosi terribile è arrivatauna serie di controlli. La notizia è stata fatta filtrare dalla squadra del portiereche, nella serata di ieri, è voluto intervenire con un messaggio sulla sua condizione. “È stato un periodo molto difficile e impegnativo, ma il sostegno della mia famiglia, dei miei amici e dei miei colleghi mi ha aiutato a superare le ultime settimane”. ha dichiarato il. E ancora: “La diagnosi iniziale è stata un vero shock per me”. “Ma la cosa positiva è che l’abbiamo presa in anticipo e la prognosi e i prossimi passi sono stati tutti positivi. Sono fiducioso che sarò in grado di batterlo e che tornerò là fuori a fare ciò che amo presto”. A breve, a quanto si apprende, il ragazzo si sottoporrà a nuovi test per capire lo stato della malattia e intervenire ...

Il portiere del Norwich City Dan Barden è costretto a fermarsi. La diagnosi è terribile:ai testicoli . A dare l'annuncio è stato il club di Premier League . Il 20enne - che è stato in prestito al Livingston - è ora pronto a sottoporsi a cure per la malattia dopo che gli ultimi ...Tumore alla prostata, nuovi superfarmaci inibitori per colpire il. Gli urologi: ecco come ... Dieci bambini ipovedenti hanno riacquistato la vista,ringraziare la Regione Campania che ha ...Il portiere del Norwich City Dan Barden è costretto a fermarsi. La diagnosi è terribile: cancro ai testicoli. A dare l'annuncio è stato il club di ...Accesso più rapido alle cure con una sola approvazione di farmaco e test. In un media tutorial la pipeline di AstraZeneca, azienda impegnata in oncologia ed ematologia. E arriva AZFastNet ...