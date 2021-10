Giudici comuni e giudici nazionali | il nodo delle Corti

(Di martedì 19 ottobre 2021) Lo scontro tra la Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) e la Corte costituzionale polacca ha riacceso i riflettori sulla questione del rapporto tra ordinamento europeo e ordinamenti statali. Per comprenderne i termini, occorre anzitutto considerare che, in base ai Trattati europei, nelle materie di competenza dell’Unione europea (Ue) vale il principio fondamentale del primato di tutto il diritto europeo – dai Trattati alle disposizioni amministrative della Commissione, passando per le sentenze della Cgue – su tutto il diritto statale … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

libellula58 : I giudici russi confermano la condanna dell’uomo che mostrò al mondo le fosse comuni - Surfiniae : #Russia I giudici russi confermano la condanna dell’uomo che mostrò al mondo le fosse comuni -

Ultime Notizie dalla rete : Giudici comuni

Il Manifesto

...che eliminare la sezione disciplinare e il regime disciplinare e il ripristino dei... Non possiamo e non tollereremo che valorivengano messi a ripentaglio', aveva aggiunto la presidente ..."Ihanno visto revocare la loro immunità e sono stati cacciati dal loro incarico senza ... Non possiamo permettere e non permetteremo che i nostri valorisiano messi a rischio. La ...17:45:27 Il lavoro del rinnovato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha prodotto un nuovo ed importante risultato per quanto riguarda la sopravvivenza dell’ufficio del Giudice di Pace di Piedimonte M ...Itala ha il suo primo candidato a sindaco: è l’ingegnere Daniele Laudini. L’attuale capogruppo della minoranza italese rompe la tradizione ed annuncia otto mesi prima la corsa alla poltrona più alta d ...