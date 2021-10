GdF Palermo | oltre 4700 articoli non sicuri sequestrati

Leggi su lopinionista

(Di martedì 19 ottobre 2021)– I Finanzieri della Compagnia di Bagheria, nell’ambito dell’intensificazione del controllo economico del territorio disposto dal Comando Provinciale diin materia di sicurezza prodotti, hanno sequestrato nel centro storico di Bagheria4.700non. In particolare, le Fiamme Gialle hanno individuato un esercizio commerciale gestito da un cittadino di origini cinesi, all’interno del quale erano posti in vendita materiali elettrici (droni e lampade privi del marchio CE, batterie non riportanti gli estremi identificativi dell’importatore) edi bigiotteria (orecchini e bracciali) non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza prodotti e, quindi, potenzialmente pericolosi per la salute dei ...