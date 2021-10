Fiamma Nirenstein e Stefano Piazza, incontro sull'antisemitismo (Di martedì 19 ottobre 2021) Fiamma Nirenstein, da anni studiosa attenta dell'antisemitismo ed esperta della realtà mediorientale, svela i meccanismi più subdoli che sorreggono molti ragionamenti di chi, mentre per le strade invoca pace e giustizia, accusa Israele – e più in generale gli ebrei – di colonialismo, di violenza gratuita, di apartheid, e difende un'organizzazione fondamentalista come Hamas. Jewish Lives Matter è una sfida coraggiosa a quelle roccaforti ideologiche strenuamente sorvegliate da chi "non farebbe male a una mosca" e usa le parole più belle: diritti umani, uguaglianza, libertà. Perché l'antisemitismo non è un oscuro monolite venerato da pochi idioti in camicia nera, ma una polvere sottile, impalpabile, che si insinua in tante riflessioni, in troppe conclusioni. Una polvere nociva che non risparmia il pensiero di nessuno, ... Leggi su panorama (Di martedì 19 ottobre 2021), da anni studiosa attenta dell'ed esperta della realtà mediorientale, svela i meccanismi più subdoli che sorreggono molti ragionamenti di chi, mentre per le strade invoca pace e giustizia, accusa Israele – e più in generale gli ebrei – di colonialismo, di violenza gratuita, di apartheid, e difende un'organizzazione fondamentalista come Hamas. Jewish Lives Matter è una sfida coraggiosa a quelle roccaforti ideologiche strenuamente sorvegliate da chi "non farebbe male a una mosca" e usa le parole più belle: diritti umani, uguaglianza, libertà. Perché l'non è un oscuro monolite venerato da pochi idioti in camicia nera, ma una polvere sottile, impalpabile, che si insinua in tante riflessioni, in troppe conclusioni. Una polvere nociva che non risparmia il pensiero di nessuno, ...

Advertising

Ste2566 : Fiamma Nirenstein e Stefano Piazza, incontro sull'antisemitismo - ICIsraele : “'Jewish Lives Matter', di Fiamma Nirenstein Analisi di Fabrizio Cicchitto” - GianniVernetti : RT @giuntina1980: Per chi non è potuto esserci al @SalonedelLibro ecco il video della presentazione di #JewishLivesMatter registrato dagli… - giuntina1980 : Per chi non è potuto esserci al @SalonedelLibro ecco il video della presentazione di #JewishLivesMatter registrato… - bonfigliolimas2 : RT @giuntina1980: Oggi su @ilfattoquotidianoit la splendida recensione di Furio Colombo a #JewishLivesMatter “Il libro di Fiamma Nirenste… -