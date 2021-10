F1 | Giovinazzi | “Frustrante aver perso i punti in Turchia”; Raikkonen | “Ho dei bei ricordi legati al COTA”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo un beffardo 11° e 12° posto nel Gran Premio di, l’Alfa Romeo si appresta a dare nuovamente la caccia alla zonaquesto weekend ad Austin nel Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2021, diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. “Non vedo l’ora che arrivi il weekend ad Austin, è sempre un bel posto da visitare, la gente è super amichevole e la città è fantastica. Ricordo con affetto la volta che abbiamo corso lì nel 2019, è stato un grande weekend e spero che questa volta sarà lo stesso”, così Antonioal sito ufficiale del team in vista del prossimo weekend di gara texano. “È statoper un margine così piccolo in, avevamo il ritmo per portare a casa un piazzamento ...

Advertising

FormulaPassion : #F1 | #Giovinazzi a caccia di rivincite - zazoomblog : F1 Antonio Giovinazzi: “E’ frustrante aver sfiorato la zona punti pensiamo ad Austin” - #Antonio #Giovinazzi:… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovinazzi Frustrante

Il team di Hinwil ha concluso il Gran Premio in Turchia con l'undicesima posizione die ... Finire in undicesima e dodicesima posizione è, potevamo andare a punti per la seconda ...Abbiamo gestito bene la gara, il team order era una scelta corretta, èaver chiuso undicesimi'. Secondo la squadra quindi la colpa sarebbe diche, rifiutandosi di dare la ...Dopo un beffardo 11° e 12° posto nel Gran Premio di Turchia, l'Alfa Romeo si appresta a dare nuovamente la caccia alla zona punti questo weekend ad Austin nel Gran Premio degli Stati Uniti d'America 2 ...ROMA - Antonio Giovinazzi ha parlato in vista del Gran Premio degli Stati Uniti, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2021 di Formula 1. Il pilota pugliese, ai microfoni dei canali uffic ...