Draghi parla con Putin Il russo sarà al G20 ma a Roma

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto stamattina una conversazione telefonica con il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Lo rende noto Palazzo Chigi. Al centro dei colloqui vi sono stati gli ultimi sviluppi della crisi afghana, i lavori preparatori del prossimo Vertice G20 e le relazioni bilaterali. Come esito del colloquio, il Cremlino fa sapere che la Russia parteciperà al G20, ma il presidente non sarà a Roma. "Vladimir Putin ha apprezzato molto il lavoro svolto dalla presidenza italiana del G20 e ha annunciato la sua disponibilità a partecipare in video conferenza al vertice" dei leader previsto a Roma il 30-31 ottobre. Il comunicato dei russi riporta che i due leader hanno avuto anche uno scambio di opinioni sui risultati del recente summit

