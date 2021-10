Dal governo un ascensore per il patibolo (Di martedì 19 ottobre 2021) La federazione nazionale della stampa ha pubblicato la scorsa domenica inserzioni ad intera pagina su diversi quotidiani per denunciare la situazione intollerabile in cui si trova l’informazione italiana. A fronte di un’apparente calma nella rappresentazione che danno di sé le principali testate, assai simili ed omologate, sotto la superficie dei segni visibili c’è l’inferno. Non una delle richieste del sindacato è stata accolta dall’attuale esecutivo, al di là delle parole positive e dell’impegno del sottosegretario con delega Giuseppe Moles. La FNSI … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 19 ottobre 2021) La federazione nazionale della stampa ha pubblicato la scorsa domenica inserzioni ad intera pagina su diversi quotidiani per denunciare la situazione intollerabile in cui si trova l’informazione italiana. A fronte di un’apparente calma nella rappresentazione che danno di sé le principali testate, assai simili ed omologate, sotto la superficie dei segni visibili c’è l’inferno. Non una delle richieste del sindacato è stata accolta dall’attuale esecutivo, al di là delle parole positive e dell’impegno del sottosegretario con delega Giuseppe Moles. La FNSI … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - fattoquotidiano : L’ex ministro è stato nominato consigliere dal governo alla Corte dei Conti con lo zampino del “quirinabile” Pierfe… - RaffaeleFitto : Due momenti importanti con il primo ministro della #Polonia Morawiecky oggi a #Strasburg: prima un incontro persona… - E__Kalaj : RT @EliseiNicole: #France Strasbourg Francesca Donato:”In Italia,i diritti umani fondamentali…vengono calpestati dal governo del non eletto… - ldigiov : RT @alfonsoliguor11: @borghi_claudio Io ho rivotato Lega, ma non è che non ne capisco più la linea. Non la condivido proprio! Ho compreso l… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal governo Superbonus esteso (ma villette escluse), pensione anticipata con Quota 102 e giù l'Iva sugli assorbenti: le misure della manovra La Cig sarà universale Il riassetto degli ammortizzatori sociali era uno dei primi provvedimenti avviati dal governo Orlando ma nonostante la spinta il pacchetto di misure si è a lungo arenato sul ...

Trieste, portuali si dissociano dalla protesta L'obiettivo, come più volte ripetuto, è chiedere al Governo l'abolizione del Green pass. Il leader ... che 'salta' il punto d'accesso allo scalo, per i veicoli provenienti dal centro cittadino. ...

Ecco il "Documento programmatico di bilancio" approvato dal governo in Cdm Il Foglio Patuanelli, con Governo contro modello alimentare unico (ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Credo che sia giusta la politica globale che ci dice che c'è un'unica salute che va tutelata a 360 gradi, la cosiddetta strategia 'one health', ma questo non significa 'one Di ...

Il boom di contagi e la nuova variante Delta: cosa succede in Gran Bretagna Londra - Tutti gli occhi sono puntati sulla Gran Bretagna. Vuoi per i record giornalieri dei nuovi contagi, che ogni giorno si aggiornano, vuoi per la scopertta di una nuova mutazione della variante D ...

La Cig sarà universale Il riassetto degli ammortizzatori sociali era uno dei primi provvedimenti avviatiOrlando ma nonostante la spinta il pacchetto di misure si è a lungo arenato sul ...L'obiettivo, come più volte ripetuto, è chiedere all'abolizione del Green pass. Il leader ... che 'salta' il punto d'accesso allo scalo, per i veicoli provenienticentro cittadino. ...(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Credo che sia giusta la politica globale che ci dice che c'è un'unica salute che va tutelata a 360 gradi, la cosiddetta strategia 'one health', ma questo non significa 'one Di ...Londra - Tutti gli occhi sono puntati sulla Gran Bretagna. Vuoi per i record giornalieri dei nuovi contagi, che ogni giorno si aggiornano, vuoi per la scopertta di una nuova mutazione della variante D ...