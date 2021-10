Clamoroso | Cassano pazzo di Osimhen | il paragone è da urlo

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ai microfoni della BoboTv Antonioha parlato del Napoli di Spalletti e in particolare del centravanti nigeriano degli azzurri. Di seguito le sue parole. FOTO: Imago “Il gol di Victorcontro il Torino è stato incredibile. Quando l’ha fatto Cristiano Ronaldo tutti l’hanno elogiato e hanno messo quanti metri e centimetri ha saltato. Domenica,ha fatto un gol di testa che mi ha ricordato quelli che faceva Drogba. Ha fatto un gol, è andato sopra la traversa e segnato un gol pazzesco”.

Antonio Cassano è pazzo di Victor Osimhen del Napoli: 'Quando li segnava Ronaldo evidenziavano anche i centimetri saltati dal portoghese'.
Attraverso i microfoni della BoboTv, Antonio Cassano ha parlato del Napoli concentrandosi su Victor Osimhen: "Il gol che ha fatto con il Torino è stato incredibile. Quando l'ha fatto Cristiano Ronaldo ...