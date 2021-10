Ciclismo, Davide Cassani: “Mi do un 7 da ct. Non tornerò a fare il commentatore alla RAI” (Di martedì 19 ottobre 2021) Mancava solo il nero su bianco, ma ora è tutto ufficiale: Davide Cassani non è più il CT della Nazionale italiana di Ciclismo. Si chiude una intensa pagina lunga 8 anni per l’ex ciclista professionista romagnolo che ora, tagliato il traguardo dei 60 anni, può analizzare dal di fuori la situazione e raccontare il suo punto di vista su quanto è successo negli ultimi mesi. “Sono sereno – esordisce in una lunga intervista alla Gazzetta di Modena, Reggio e Nuova Ferrari – Semplicemente sereno, perchè adesso l’orizzonte è più chiaro. alla base del mio “no” alla proposta della Fci non c’è nessun dissapore. Con Dagnoni ci siamo lasciati bene, da persone consapevoli che le nostre strade, a questo punto, si sarebbero dovute dividere. Non mi ci vedevo proprio dietro ad una scrivania, con mansioni ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Mancava solo il nero su bianco, ma ora è tutto ufficiale:non è più il CT della Nazionale italiana di. Si chiude una intensa pagina lunga 8 anni per l’ex ciclista professionista romagnolo che ora, tagliato il traguardo dei 60 anni, può analizzare dal di fuori la situazione e raccontare il suo punto di vista su quanto è successo negli ultimi mesi. “Sono sereno – esordisce in una lunga intervistaGazzetta di Modena, Reggio e Nuova Ferrari – Semplicemente sereno, perchè adesso l’orizzonte è più chiaro.base del mio “no”proposta della Fci non c’è nessun dissapore. Con Dagnoni ci siamo lasciati bene, da persone consapevoli che le nostre strade, a questo punto, si sarebbero dovute dividere. Non mi ci vedevo proprio dietro ad una scrivania, con mansioni ...

