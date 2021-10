Boom a tavola di frutta e verdura | anche sottozero

(Di martedì 19 ottobre 2021), alimenti fondamentali per una dieta sana e bilanciata, sono molto amati dagli italianiin versione frozen: nel 2020, i vegetali surgelati hanno registrato una crescita a doppia cifra (+10,5% sul 2019) con 251.940 tonnellate commercializzate, confermandosi leader del comparto. Ottimala performance dellasurgelata, che nel 2020 è aumentata del +6,2% nel retail. È quanto rivela l’Iias- Istituto Italiano Alimenti Surgelati. “La pandemia ci ha reso più consapevoli e attenti a quello che mangiamo – commenta Giorgio Donegani, presidente Iias – Nell’ultimo anno, il cibo è divenuto motore dei cambiamenti delle abitudini alimentari degli italiani. Con l’aumento del tempo trascorso in casa, la ritrovata voglia di fare la spesa, cucinare e sperimentare nuove ricette, oggi ...

Advertising

ADCGroupItalia : E' giunto il momento dell'ultima tavola rotonda degli #NCDigitalAwards, parlando di 'Il Retail: la retail evolution… -

Ultime Notizie dalla rete : Boom tavola

Yahoo Finanza

I dati di Iias - Istituto Italiano Alimenti Surgelati Frutta e verdura, alimenti fondamentali per una dieta sana e bilanciata, sono molto amati dagli italiani anche in versione frozen: nel 2020, i ...... con i pugliesi che hanno riscoperto le ricette con gli avanzi di cucina grazie aldel 'fai da ... infatti, una vera e propria svolta green nei comportamenti degli italiani a, spinta dal ...Un totale di 17 tonnellate, il doppio rispetto a dieci anni fa. In occasione del World Pasta Day (25 ottobre), Unione Italiana Food rivela i dati dell’anno della pandemia e lancia l’iniziativa #Haveag ...Frutta e verdura, alimenti fondamentali per una dieta sana e bilanciata, sono molto amati dagli italiani anche in versione frozen: nel 2020, i vegetali surgelati hanno registrato una crescita a doppia ...