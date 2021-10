Bambina di 5 anni muore travolta da una porta di calcio, tragedia nell'Aquilano (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - tragedia nel Comune dell'Aquilano, Rocca di Botte, dove una Bambina di 5 anni è morta dopo essere stata travolta dalla porta di calcio in prossimità di un campo sportivo nella zona di Camerata. Secondo una prima ricostruzione dell'infortunio, la piccola, originaria di Acilia, in provincia di Roma, si trovava con i genitori in un terreno incolto sulla cui proprietà sono in corso ancora accertamenti oltre a quelli sulla presenza o meno di cartelli di avviso. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. A quanto pare la Bambina era arrivata nel piccolo comune (850 abitanti circa) per fare visita ai parenti. Nonostante il tempestivo arrivo sul posto del personale medico del 118 in elicottero decollato dal piccolo scalo dell'Aquila, per la ... Leggi su agi (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI -nel Comune dell'Aquilano, Rocca di Botte, dove unadi 5è morta dopo essere statadalladiin prossimità di un campo sportivoa zona di Camerata. Secondo una prima ricostruzione dell'infortunio, la piccola, originaria di Acilia, in provincia di Roma, si trovava con i genitori in un terreno incolto sulla cui proprietà sono in corso ancora accertamenti oltre a quelli sulla presenza o meno di cartelli di avviso. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. A quanto pare laera arrivata nel piccolo comune (850 abitanti circa) per fare visita ai parenti. Nonostante il tempestivo arrivo sul posto del personale medico del 118 in elicottero decollato dal piccolo scalo dell'Aquila, per la ...

