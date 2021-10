Ballando con le stelle ? Mi servirà a perdere qualche chilo " (Di martedì 19 ottobre 2021) L'errore può essere una lezione per non commetterne più" Quale dei suoi figli le ha detto: "Papà ma dove vai"? "Nessuno, hanno tutti fiducia in me …Grazie a Dio quando leggo che sono nato il 20 ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 ottobre 2021) L'errore può essere una lezione per non commetterne più" Quale dei suoi figli le ha detto: "Papà ma dove vai"? "Nessuno, hanno tutti fiducia in me …Grazie a Dio quando leggo che sono nato il 20 ...

Advertising

stanzaselvaggia : Ballando con le stelle è “performing gender in prima serata qualunque cosa voglia dire”. Beh, Aldo Grasso, a parte… - SabrinaSalerno : Ballare…cantando con il corpo … @ARISA_OFFICIAL @samuel_peron ?? @Ballando_Rai - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - YsanDevdas : Ok ma vi immaginate se ci fosse un genere musicale famosissimo chiamato I-pop con gruppi di 5-6 ragazzi/e che assom… - fearmeimfree : @stanzaselvaggia Perché parli di cose che non conosci? Io non parlo di cose che non conosco. Sono una traduttrice e… -