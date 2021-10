Assalto alla Cgil | Salvini a Lamorgese | «Si prenda le sue responsabilità sui disordini Idranti a urne aperte? Neanche in Cile» – Il video

(Di martedì 19 ottobre 2021) Matteo, intervenuto nel ruolo di senatore durante l’informativa di Lucianain Aula a Palazzo Madama, ha attaccato pesantemente la titolare degli Interni sugli incidenti avvenuti nelle piazze italiane nelle scorse settimane. «Nessun accenno di autocritica, lo scarico disu chi sta sotto: è un errore grave, da non commettere», ha esordito il leader della Lega, insoddisfatto delle spiegazioni cheha dato sull’sede della, dello scorso 9 ottobre. «Quel cretino – ha dettoa proposito dell’esponente di Forza Nuova, Giuliano Castellino, presente durante l’attacco al sindacato – quel delinquente non doveva essere in quella piazza. Perché ce l’avete lasciato? Non è colpa dei questori, della ...

Advertising

Giorgiolaporta : Dopo la figuraccia del raveparty, gli idranti sui #portualidiTrieste a urne aperte, l’assalto di gente nota alla… - LegaSalvini : ++ ?? LIBERO: «ASSALTO ANARCHICO ALLA CGIL A MILANO MA NESSUNO VEDE LA MATRICE ROSSA » ++ - DSantanche : Siamo la Nazione de 'lo sciopero è un diritto' (sempre al venerdì, che c'attacchi weekend). Della Lamorgese che 'po… - diteloconifior1 : RT @cgilnazionale: Dopo assalto alla #Cgil torna al suo posto il manifesto di #LucianoLama, con parole più forti di prima: 'Il vero bersagl… - crisfontana481 : RT @Giorgiolaporta: Dopo la figuraccia del raveparty, gli idranti sui #portualidiTrieste a urne aperte, l’assalto di gente nota alla #cgil,… -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto alla

Parlando poi dell'Cgil ha ammesso che non si è riusciti a trattenere tutti i propositi criminali. La Ministra ha poi sottolineato che il deficit di sicurezza determinato dalla situazione ...Nervi tesi nel gruppo dei deputati grillini. E' partito l'a Davide Crippa, considerato troppo vicino a Grillo. Nervi tesi nel M5s: Giuseppe Conte ha dato il via liberasfiducia del capogruppoCamera dei grillini, Davide Crippa. E' in corso ...Il "vorrei ma non posso" di Salvini e Meloni, che attaccano Lamorgese senza però trarne le conseguenze. E il "vorrei non posso" del ministro che prima del G20 non può aprire una discussione sulle forz ...Nervi tesi nel gruppo dei deputati grillini. E' partito l'assalto a Davide Crippa, considerato troppo vicino a Grillo.