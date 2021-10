AirPods 3 vs AirPods Pro | quale comprare?

Leggi su wired

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Foto: Apple)L’evento Apple Unleashed di ieri ha tolto i veli da3 e sul palco è stato esplicitato più volte quanto la nuova generazione delle cuffiette abbia pescato a piene mani dalle funzionalità e dalle specifiche della variante Pro. Quali sono le differenze tra i due modelli? Facciamo il punto con una panoramica completa a livello di design, hardware e software.3 vsPro – il design L’asta dei nuovi auricolari3 è del 33% più corta dei precedenti e ora quasi identica a quella dei Pro (30,79 vs 30,9 mm), mentre la forma dell’estremità da inserire nel padiglione auricolare è più affusolata; non ci sono però le capsule in-ear intercambiabili del modello Pro. A bordo c’è ora anche il sensore di pressione per i comandi ...