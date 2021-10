Uomini e Donne, registrazione 17 ottobre 2021: Gemma contro tutti, il bacio di Roberta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Domenica 17 ottobre 2021, presso gli studi Elios di Roma c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne che è stata ricca di colpi di scena. Tra le protagoniste assolute della puntata ci sono state la dama Gemma Galgani per il trono over e la tronista Roberta Giusti per il classico. Assieme a loro, i rispettivi corteggiatori Costabile e Samuele. Un’ampia parentesi è stata dedicata però anche a Ida Platano e a Biagio Di Maro. Matteo Fioravanti e Noemi Baratto: le anticipazioni sulla scelta La nuova coppia del trono classico ha lasciato il programma dopo una scelta improvvisa sollecitata da Raffaella Mennoia Nell’ultima registrazione di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 ottobre 2021) Domenica 17, presso gli studi Elios di Roma c’è stata una nuovadiche è stata ricca di colpi di scena. Tra le protagoniste assolute della puntata ci sono state la damaGalgani per il trono over e la tronistaGiusti per il classico. Assieme a loro, i rispettivi corteggiatori Costabile e Samuele. Un’ampia parentesi è stata dedicata però anche a Ida Platano e a Biagio Di Maro. Matteo Fioravanti e Noemi Baratto: le anticipazioni sulla scelta La nuova coppia del trono classico ha lasciato il programma dopo una scelta improvvisa sollecitata da Raffaella Mennoia Nell’ultimadi ...

