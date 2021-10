Un posto al sole festeggia le nozze d’argento: 25 anni e non sentirli! (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ottobre 2021. Grande traguardo per Un posto al sole, il daily drama Rai divenuto un vero e proprio fenomeno di costume, che quest’anno festeggia 25 anni. La prima puntata è andata in onda, infatti, il 21 ottobre del 1996 e ad oggi è la produzione più longeva della TV italiana! Da allora sono state trasmesse 5.799 puntate per un totale di 104.382 scene girate; 17.000 attori provinati e oltre 100.000 comparse impiegate; 125 registi si sono avvicendati in 24 anni e 8 sono quelli attualmente in carica con una squadra di 35 sceneggiatori e addetti al reparto scrittura, affiancati quotidianamente da oltre 200 persone di produzione: 80 lavoratori continuativi per Fremantle e 120 per Rai. Questi sono solo alcuni dei numeri che testimoniano l’imponente macchina autoriale e produttiva che sta ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ottobre 2021. Grande traguardo per Unal, il daily drama Rai divenuto un vero e proprio fenomeno di costume, che quest’anno25. La prima puntata è andata in onda, infatti, il 21 ottobre del 1996 e ad oggi è la produzione più longeva della TV italiana! Da allora sono state trasmesse 5.799 puntate per un totale di 104.382 scene girate; 17.000 attori provinati e oltre 100.000 comparse impiegate; 125 registi si sono avvicendati in 24e 8 sono quelli attualmente in carica con una squadra di 35 sceneggiatori e addetti al reparto scrittura, affiancati quotidianamente da oltre 200 persone di produzione: 80 lavoratori continuativi per Fremantle e 120 per Rai. Questi sono solo alcuni dei numeri che testimoniano l’imponente macchina autoriale e produttiva che sta ...

