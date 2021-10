Traffico Roma del 18-10-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 ottobre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione molto trafficato il raccordo code rallentamenti in carreggiata esterna tra Laurentina e Anagnina e in interna tra Nomentana e Appia spostiamoci sulla tangenziale dove si rallenta tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni e tra via Nomentana e via di Tor di Quinto verso lo stadio Olimpico in corso due diverse manifestazioni in piazza dei Santi Apostoli e in Piazza del Popolo sono possibili rallentamenti nelle aree adiacenti da segnalare gli incolonnamenti per un incidente su via Aurelia tra Piazza San Giovanni Battista della Salle e via della Stazione Aurelia procedendo verso quest’ultima percussioni anche su via Aurelia Antica a partire da via Cardinal pacca e si rallenta anche su via Salaria tra la tangenziale aeroporto dell’Urbe in uscita dalla città in zona finocchio si sta in fila lungo via di ...