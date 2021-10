STRELEC | SPEZIAL ONE

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Con un potente sinistro a giro, scagliato dall’interno dell’area di rigore, Davidha dato il via alla rimonta dello Spezia contro la Salernitana nella gara di Serie A disputata sabato pomeriggio. Il ventenne slovacco è uno di quei profili da seguire con grande attenzione. Andiamo a scoprire di più. David, nato il 4 aprile 2001 a Nové Zámky, in Slovacchia, è un giocatore molto dotato tecnicamente. Sinistro e dotato di un fisico imponente (1,85 m), nasce come attaccante centrale, ma può giocare anche come seconda punta o sulla trequarti (in caso di emergenza). È molto abile a muoversi in area di rigore ma ama anche attaccare gli spazi: le sue progressioni sono difficili da fermare in virtù della la sua stazza. Recentemente, sta sviluppando pure un buon senso del gol.ha mosso i suoi primi passi nel mondo del ...