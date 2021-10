Sgombero al porto di Trieste, sviene un manifestante: soccorso e portato in braccio dai compagni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Momenti di tensione a Trieste durante lo Sgombero dei manifestanti No green pass in presidio da venerdì 15 ottobre. Per allontanare e disperdere le persone la polizia ha azionato anche gli idranti. Uno dei portuali, rimasto fermo per protesta, è svenuto ed è stato soccorso dai suoi compagni e dagli agenti Courtesy Tele4 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Momenti di tensione adurante lodei manifestanti No green pass in presidio da venerdì 15 ottobre. Per allontanare e disperdere le persone la polizia ha azionato anche gli idranti. Uno dei portuali, rimasto fermo per protesta, è svenuto ed è statodai suoie dagli agenti Courtesy Tele4 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

