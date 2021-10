Servizi Italia, informativa settimanale sul buy-back (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 20 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 4 all’8 ottobre 2021, complessivamente 8.000 azioni ordinarie pari allo 0,025% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,1389 euro per un controvalore pari a 17.111,10 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.909.408 azioni proprie pari al 6,00% del capitale sociale. Intanto, sul listino milanese, Servizi Italia si muove verso il basso e si posiziona a 2,125 euro, con una discesa dello 0,23%. Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 20 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 4 all’8 ottobre 2021, complessivamente 8.000 azioni ordinarie pari allo 0,025% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,1389 euro per un controvalore pari a 17.111,10 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.909.408 azioni proprie pari al 6,00% del capitale sociale. Intanto, sul listino milanese,si muove verso il basso e si posiziona a 2,125 euro, con una discesa dello 0,23%.

