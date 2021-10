Reddito di Cittadinanza, quale futuro? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nuove tensioni sul Reddito di Cittadinanza, il cui restyling curato da Mario Draghi fa discutere fa discutere i partiti che sostengono il governo, divisi sul rifinanziamento della misura a sostegno delle famiglie in difficoltà e sull’impiego del tesoretto che emergerà l’anno prossimo grazie al rafforzamento delle politiche attive e dei controlli. Rifinanziamento e restyling Il decreto fiscale ha messo sul piatto altri 200 milioni per rifinanziare il Reddito di Cittadinanza e coprire le richieste sospese nell’ultima parte del 2021. Ma a fronte dell’impegno finanziario c’è odore di restyling. Il Premier Mario Draghi è deciso a mantenere questa misura di sostegno al Reddito delle famiglie disagiate, a patto che vengano definiti opportuni correttivi sul fronte dei controlli e delle politiche attive. La ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nuove tensioni suldi, il cui restyling curato da Mario Draghi fa discutere fa discutere i partiti che sostengono il governo, divisi sul rifinanziamento della misura a sostegno delle famiglie in difficoltà e sull’impiego del tesoretto che emergerà l’anno prossimo grazie al rafforzamento delle politiche attive e dei controlli. Rifinanziamento e restyling Il decreto fiscale ha messo sul piatto altri 200 milioni per rifinanziare ildie coprire le richieste sospese nell’ultima parte del 2021. Ma a fronte dell’impegno finanziario c’è odore di restyling. Il Premier Mario Draghi è deciso a mantenere questa misura di sostegno aldelle famiglie disagiate, a patto che vengano definiti opportuni correttivi sul fronte dei controlli e delle politiche attive. La ...

Advertising

matteosalvinimi : Una cosa su cui intervenire anno prossimo è Reddito di Cittadinanza. Ho chiesto di tagliarlo abbondantemente: va da… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, ministro Patuanelli: “Va potenziato. Metterlo in discussione è fuori dal tempo, inspiegabi… - NicolaPorro : ?? I 2 milioni di lavoratori a casa per il #greenpass, il blitz notturno sul reddito di cittadinanza e l’assist anti… - EmMicucci : RT @maudelconte: La povertà aumenta nonostante il reddito di cittadinanza. È urgente intervenire per correggere gli errori. Ne parlo adesso… - lucia25968868 : RT @PaoloBorg: Perché vi meravigliate se il Reddito di Cittadinanza non ha abbassato la poverta e nemmeno trovato lavoro Non erano quegli g… -