Pigneto | rissa all’alba in locale | ferito in codice rosso

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – Unaè scoppiata, verso le 5.55, in via Alberto da Giussano, al. Sette persone, di origine sudamericane, si sono prese a calci, pugni e bottigliate all’interno di unal civico 18. Uno di loro è statoalla testa e trasportato inal Policlinico Umberto I di Roma. (Agenzia Dire)

