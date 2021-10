Pierre Casiraghi e la moglie Beatrice icone di stile | la scelta di Dior

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il terzogenito di Carolina di Monaco e Stefanoè stato scelto come volto della maisonnel mondo della moda. Il terzogenito di Carolina di Monaco e Stefano, è stato infatti scelto dacome volto maschile della maison. Una esperienza non nuova visto che già nel 2013 era stato testimonial della collezione di Berluti, brand appartenente sempre alla famiglia LVMH di cui fa parte. A 34 anni, l’imprenditore e nipote di Grace Kelly è stato scelto dalla casa di moda, al maschile guidata da Kim Jones, dopo che a febbraio laè statada Maria Grazia Ciuri, direttorice creativa della linea donna. “Il businessman monegasco rappresenta – spiegano da– la nuova ...

In queste ore Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi hanno fatto capolino alla 55esima cerimonia di premiazione della Fondazione Prince Pierre de Monaco a MonteCarlo. Per l'occasione, la coppia madre - figlia ci ha fatte innamorare ...... un bel circo ideato dalla famiglia Thumberg che già ha dato il meglio di se facendosi sponsorizzare l'emblematico viaggio in barca a vela verso gli States di qualche anno fa da Pierre Casiraghi da ... A lezione di stile da Charlotte Casiraghi che insieme a mamma Carolina di Monaco ci ha mostrato il vestito Chanel meraviglia dell'Autunno 2021.