Piante e fiori da piantare nel mese di ottobre (Di lunedì 18 ottobre 2021) Desiderare un orto o un giardino rigogliosi e verdi nel mese di ottobre, proprio quando le temperature iniziano a calare vertiginosamente, non è un qualcosa di impossibile. Anzi, svariate sono le specie che, in questo periodo dell'anno, crescono prosperose e conferiscono un tocco di vivacità all'area esterna. Nonostante il mese di ottobre possa sembrare un periodo di mera transizione che ci trascina verso il gelo ed il freddo, regala appuntamenti imperdibili ed emozioni sicuramente inaspettate: alcuni tipi di verdura, come peperoni e pomodori, donano i propri prodotti, così come la raccolta di olive e la vendemmia autunnale. Unitamente, come molti sapranno, inizia anche la raccolta di castagne e funghi, ideali per cucinare risotti e piatti di carne sfiziosi e saporiti. È proprio vero che, man mano che ci si avvicina al ...

