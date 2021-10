**Milano: Sala, ‘violenza in tutte le città, forze dell'ordine non illimitate'** (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano, 18 ott. (Adnkronos) - Il caso della donna accoltellata a Milano e in fin di vita all'ospedale Niguarda dopo una rissa fuori da una discoteca non è un problema solo di Milano ma "c'è un problema in tutte le grandi città, è inutile nasconderlo. E' chiaro che le forze dell'ordine, se sono sempre necessariamente concentrate nel contrasto delle manifestazioni, non sono illimitate". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del Women's Forum, parlando di quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica. "Anche questo può essere parte del tema. E' inutile negare - continua - che le tensioni ci sono nelle città per come siamo usciti da questa pandemia e sono da gestire. Non siamo passati da due anni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano, 18 ott. (Adnkronos) - Il casoa donna accoltellata a Milano e in fin di vita all'ospedale Niguarda dopo una rissa fuori da una discoteca non è un problema solo di Milano ma "c'è un problema inle grandi, è inutile nasconderlo. E' chiaro che le, se sono sempre necessariamente concentrate nel contrastoe manifestazioni, non sono". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe, a margine del Women's Forum, parlando di quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica. "Anche questo può essere parte del tema. E' inutile negare - continua - che le tensioni ci sono nelleper come siamo usciti da questa pandemia e sono da gestire. Non siamo passati da due anni ...

