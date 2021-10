Le badanti senza Green Pass devono essere allontanate dalle case. Le faq del governo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le badanti senza Green Pass dovranno lasciare il luogo di lavoro e il certificato verde ora diventa obbligatorio anche per gli autotrasportatori stranieri. Sono solo alcuni dei contenuti delle faq pubblicate oggi sul sito di Palazzo Chigi proprio in merito all’obbligo di Green Pass per i lavoratori. Le badanti senza Green Pass: non più solo sospese “Se la badante non possiede il Green Pass non potrà accedere al luogo di lavoro e se è convivente dovrà abbandonare l’alloggio, anche perché prevale il diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza ricorrendo ad altro idoneo lavoratore”. Questa la decisione del ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ledovranno lasciare il luogo di lavoro e il certificato verde ora diventa obbligatorio anche per gli autotrasportatori stranieri. Sono solo alcuni dei contenuti delle faq pubblicate oggi sul sito di Palazzo Chigi proprio in merito all’obbligo diper i lavoratori. Le: non più solo sospese “Se la badante non possiede ilnon potrà accedere al luogo di lavoro e se è convivente dovrà abbandonare l’alloggio, anche perché prevale il diritto della persona assistita di poter fruiresoluzione di continuità della assistenza ricorrendo ad altro idoneo lavoratore”. Questa la decisione del ...

