LA FINE DEI MERCATI GLOBALI (Di lunedì 18 ottobre 2021) Video: Adrian Fiorelli – Audio: Davide Donateo Gli obbligazionisti di China Evergrande Group, fondo di investimento indebitato con il sistema delle banche GLOBALI per 300 miliardi di dollari, sono preoccupati che il più grande fondo immobiliare cinese sia vicino al default non avendo ottemperato da settembre i rateali pagamenti del debito. Il crack rischia di … proviene da Database Italia.

