I nodi del vertice Cop26 sul cambiamento climatico (Di lunedì 18 ottobre 2021) I mercati delle emissioni di anidride carbonica, le rivalità tra gli Stati Uniti e la Cina, la necessità di sostenere la transizione ecologica nei paesi più poveri, saranno al centro delle discussioni a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 18 ottobre 2021) I mercati delle emissioni di anidride carbonica, le rivalità tra gli Stati Uniti e la Cina, la necessità di sostenere la transizione ecologica nei paesi più poveri, saranno al centro delle discussioni a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre. Leggi

Taranto, 'emergenza ambientale': interrogazione di un consigliere regionale pugliese Renato Perrini ... con il pieno coinvolgimento del ministero dell'Ambiente, dell'Arpa, dell'Ispra, e il Contratto ... Ma è necessario conoscere il loro stato di avanzamento, i nodi ancora irrisolti, le problematiche di ...

I nodi del vertice Cop26 sul cambiamento climatico - Federica Genovese Internazionale
I nodi del vertice Cop26 sul cambiamento climatico
I mercati delle emissioni di anidride carbonica, le rivalità tra gli Stati Uniti e la Cina, la necessità di sostenere la transizione ecologica nei paesi più poveri, saranno al centro delle discussioni ...

