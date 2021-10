I 38 voti della vittoria: a Formia è Gianluca Taddeo il nuovo sindaco (Di lunedì 18 ottobre 2021) Formia – E’ stata una campagna elettorale avvelenata, a tratti avvelenatissima. Fino alla fine. Con un fotofinish che, per soli 38 voti di distacco, premia Gianluca Taddeo, incoronandolo nuovo sindaco di Formia, dopo la crisi di governo dello scorso dicembre e dieci mesi di commissariamento. Il “mistero” del seggio di San Giulio Questa seconda giornata di ballottaggio, si è aperta con un ultimo atto che sembrerebbe la cornice (im)perfetta per spiegare quello che è stato il clima di tutta la campagna elettorale: nel seggio n°20, quello di S.Pietro/S.Giulio, infatti, in mattinata è avvenuto un fatto increscioso, che ha scatenato la polemica tra i Formiani: è stato sospeso il presidente del seggio, a seguito di alcune segnalazioni per presunte ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021)– E’ stata una campagna elettorale avvelenata, a tratti avvelenatissima. Fino alla fine. Con un fotofinish che, per soli 38di distacco, premia, incoronandolodi, dopo la crisi di governo dello scorso dicembre e dieci mesi di commissariamento. Il “mistero” del seggio di San Giulio Questa seconda giornata di ballottaggio, si è aperta con un ultimo atto che sembrerebbe la cornice (im)perfetta per spiegare quello che è stato il clima di tutta la campagna elettorale: nel seggio n°20, quello di S.Pietro/S.Giulio, infatti, in mattinata è avvenuto un fatto increscioso, che ha scatenato la polemica tra ini: è stato sospeso il presidente del seggio, a seguito di alcune segnalazioni per presunte ...

