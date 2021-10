Gualtieri sarà sindaco Roma e Lo Russo Torino. Testa a testa a Trieste (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Il centrosinistra in netto vantaggio a Roma. Avanti sul centrodestra anche a Torino, mentre si profila un testa a testa a Trieste. È il quadro che si inizia a delineare sulla base degli exit poll e delle prime proiezioni. Il candidato del centrosinistra nella Capitale, Roberto Guatieri, si attesterebbe attorno al 52-59%, rispetto allo sfidante di centrodestra Enrico Michetti, dato al 40-42%. Stessa 'distanza' a Torino, dove il candidato del centrosinistra Stefano LoRusso è dato tra il 56 e il 60%, mentre il candidato del centrodestra Paolo Damilano si attesterebbe tra il 40 e il 44%. Il centrosinistra, nelle sue diverse articolazioni, ha strappato a M5s Carbonia, con Pietro Morittu, e ha confermato i comuni di Milano ... Leggi su agi (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Il centrosinistra in netto vantaggio a. Avanti sul centrodestra anche a, mentre si profila un. È il quadro che si inizia a delineare sulla base degli exit poll e delle prime proiezioni. Il candidato del centrosinistra nella Capitale, Roberto Guatieri, si attesterebbe attorno al 52-59%, rispetto allo sfidante di centrodestra Enrico Michetti, dato al 40-42%. Stessa 'distanza' a, dove il candidato del centrosinistra Stefano Loè dato tra il 56 e il 60%, mentre il candidato del centrodestra Paolo Damilano si attesterebbe tra il 40 e il 44%. Il centrosinistra, nelle sue diverse articolazioni, ha strappato a M5s Carbonia, con Pietro Morittu, e ha confermato i comuni di Milano ...

