Facebook punta sul "metaverso", Zuckerberg vuole una Matrix made in Ue (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Per capire cos’è il metaverso basta aver visto Matrix: è una realtà virtuale, un ambiente immersivo all’interno del quale mi muovo e incontro altre persone”. Abbiamo chiesto a Stefano Quintarelli, Comitato Scientifico Copernicani, di aiutarci a navigare nel prossimo business di Facebook. Nelle ultime settimane il gigante dei social ha spiegato di voler investire 50 milioni di dollari per lo sviluppo del metaverso, annunciando un piano per la creazione di 10mila nuovi posti di lavoro in Europa nei prossimi cinque anni. “La regione sarà messa al centro dei nostri piani per aiutare a costruire il metaverso che ha il potenziale di aiutare a sbloccare l’accesso a nuove opportunità creative, sociali ed economiche”, spiegano da Menlo Park. “Questo investimento è un voto di fiducia nella forza dell’industria ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Per capire cos’è ilbasta aver visto: è una realtà virtuale, un ambiente immersivo all’interno del quale mi muovo e incontro altre persone”. Abbiamo chiesto a Stefano Quintarelli, Comitato Scientifico Copernicani, di aiutarci a navigare nel prossimo business di. Nelle ultime settimane il gigante dei social ha spiegato di voler investire 50 milioni di dollari per lo sviluppo del, annunciando un piano per la creazione di 10mila nuovi posti di lavoro in Europa nei prossimi cinque anni. “La regione sarà messa al centro dei nostri piani per aiutare a costruire ilche ha il potenziale di aiutare a sbloccare l’accesso a nuove opportunità creative, sociali ed economiche”, spiegano da Menlo Park. “Questo investimento è un voto di fiducia nella forza dell’industria ...

