E’ morto Angelo Licheri | l’eroe di Vermicino che tentò di salvare Alfredino Rampi dal pozzo

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Nettuno – Si è spento nella notte, all’età di 77 anni,il volontario che nel 1981 si calò neldiin cui cadde e perse la vita il piccolodi soli sei anni.ha vissuto a Nettuno negli ultimi 20 anni ed era ospite della Fondazione San Giuseppe. “Se ne va un uomo coraggioso e dal cuore immenso – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – non era nato e Nettuno, ma qui ha trovato una seconda casa. La nostra comunità lo accolto a braccia aperte ed oggi piange con profondo dolore la sua scomparsa. Domani, nel giorno dei funerali che si terranno nella chiesa di Tre Cancelli, sarà proclamato il lutto cittadino”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di NettunoClicca qui per iscriverti al canale Telegram, ...

Licheri era uno dei volontari che si impegnò, anima e corpo, per scongiurare il peggio. Purtroppo non ce la face. Purtroppo nessuno ce la fece, e il povero Alfredino morì. Licheri èla ...Era un volontario. Si fece calare a testa in giù nel pozzo di Vermicino dove restò 45 minuti: parlò con il bambino E'a 77 anni, in una casa di riposo di Nettuno vicino a Roma,Licheri, l'uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi. Licheri era un volontario e si recò a ...Tra il 12 e il 13 giugno di quarant'anni fa Licheri, "l'Uomo Ragno", si calò nel pozzo artesiano in cui era caduto il piccolo Rampi, per tentare di salvarlo. Oggi si è spento a 77 anni ...Licheri, o l''uomo ragno' come fu ribattezzato, era un volontario e si era recato sul luogo della tragedia dopo avere appreso la notizia. Si fece calare a testa in giù la notte tra venerdì 12 e sabato ...