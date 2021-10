Dl fisco: attesa oggi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il decreto legge fiscale, che contiene anche misure sul lavoro, approvato venerdi' scorso dal Consiglio dei ministri, e' atteso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, in serata. Lo riferiscono fonti di Governo. Il provvedimento sara' trasmesso al Senato e sara' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Leggi su borsaitaliana (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il decreto legge fiscale, che contiene anche misure sul lavoro, approvato venerdi' scorso dal Consiglio dei ministri, e' atteso per lanelladi, in serata. Lo riferiscono fonti di Governo. Il provvedimento sara' trasmesso al Senato e sara' in vigore dal giorno successivo alla sua

Ultime Notizie dalla rete : fisco attesa Dl fisco: attesa oggi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Il decreto legge fiscale, che contiene anche misure sul lavoro, approvato venerdi' scorso dal Consiglio dei ministri, e' atteso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, in serata. Lo ...

Decreto fiscale: importanti novità su cartelle, lavoro e RdC L'attesa manovra di bilancio per il 2022 inizia a prendere forma con l' approvazione, da parte del ... Questo è quanto stabilito dal decreto fisco, che ha visto la sua approvazione in Consiglio dei ...

Nuova proroga per le cartelle esattoriali: 4 mesi aggiuntivi! Fiscomania.com Dl fisco: attesa oggi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 ott - Il decreto legge fiscale, che contiene anche misure sul lavoro, approvato venerdi' scorso dal Consiglio dei ministri, e' atteso per la pubblicazione nel ...

Approvato il decreto legge su fisco, sicurezza lavoro e Covid Il confronto con le Regioni sugli interventi contro gli incidenti sul lavoro e sull'estensione delle competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ...

