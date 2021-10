Dal Pino: 'Il Var contro il razzismo. Serve un Daspo a vita' (Di lunedì 18 ottobre 2021) ROMA - La data per la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus " non è ancora definita. Una è verso la fine di dicembre, il 22, l'altra il 5 gennaio: stiamo parlando con i rappresentanti dell'Arabia ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 ottobre 2021) ROMA - La data per la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus " non è ancora definita. Una è verso la fine di dicembre, il 22, l'altra il 5 gennaio: stiamo parlando con i rappresentanti dell'Arabia ...

