Conferenza stampa Ancelotti | «De Zerbi è un amico | le sue squadre giocano bene»

Conferenza stampa Ancelotti: le parole del tecnico del Real Madrid alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk Carlo Ancelotti ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue dichiarazioni. DE Zerbi – «Lo conosco bene, è un grande amico. Siamo di una generazione diversa, ma a Sassuolo ha fatto molto bene. Le sue squadre hanno una grande personalità e giocano molto bene». HAZARD E MENDY – «Hazard è stanco di avere questi problemi. Non è infortunato, ha un sovraccarico, ma penso che ci sarà contro Barça o Osasuna. Mendy è a disposizione, non so se partirà titolare. Abbiamo avuto problemi a sinistra, perché avevamo solo ...

