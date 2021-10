Call Of Duty Vanguard: ecco il trailer di lancio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il trailer di lancio del nuovissimo Call Of Duty Vanguard è stato pubblicato. Rivelati tanti nuovi dettagli sul gioco Era nell’aria da un pò di tempo e finalmente è arrivato. I ragazzi di Sledgehammer Games ha finalmente reso pubblico il trailer di lancio di Call Of Duty Vanguard, nel quale, per la gioia dei fan, sono presenti un bel pò di nuovissime informazioni sul gioco. L’imminente nuovo capitolo della serie, in arrivo il prossimo 5 novembre, presenterà, oltre alle classiche modalità online, anche diverse novità ed una campagna in singolo carica d’azione. Siete pronti per tornare sul campo di battaglia? trailer di lancio di Call Of Duty ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ildidel nuovissimoOfè stato pubblicato. Rivelati tanti nuovi dettagli sul gioco Era nell’aria da un pò di tempo e finalmente è arrivato. I ragazzi di Sledgehammer Games ha finalmente reso pubblico ildidiOf, nel quale, per la gioia dei fan, sono presenti un bel pò di nuovissime informazioni sul gioco. L’imminente nuovo capitolo della serie, in arrivo il prossimo 5 novembre, presenterà, oltre alle classiche modalità online, anche diverse novità ed una campagna in singolo carica d’azione. Siete pronti per tornare sul campo di battaglia?didiOf...

