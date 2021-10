Ballottaggio 2021 a Roma: Roberto Gualtieri verso la vittoria (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – Ballottaggio per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri verso la vittoria. Il candidato del centrosinistra è in testa con il 59,9% sul candidato del centrodestra Enrico Michetti con il 40,1% al Ballottaggio, in base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 39%. Secondo l’instant Poll di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 Gualtieri è in testa con il 58-62% su Michetti con il 38-42%. Secondo la I proiezione flash di Swg-La7, con una copertura del 10%, Gualtieri è al 57,2-59,2% mentre Michetti è al 40,8-42,8%. Applausi hanno accolto al comitato di Gualtieri il primo exit poll. Poi l’abbraccio tra Gualtieri e Nicola Zingaretti. Se i ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021)per il sindaco dila. Il candidato del centrosinistra è in testa con il 59,9% sul candidato del centrodestra Enrico Michetti con il 40,1% al, in base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 39%. Secondo l’instant Poll di Quorum/Youtrend per Sky Tg24è in testa con il 58-62% su Michetti con il 38-42%. Secondo la I proiezione flash di Swg-La7, con una copertura del 10%,è al 57,2-59,2% mentre Michetti è al 40,8-42,8%. Applausi hanno accolto al comitato diil primo exit poll. Poi l’abbraccio trae Nicola Zingaretti. Se i ...

Amministrative 2021. Trieste, proiezioni: Dipiazza in leggero vantaggio su Russo In base all'ultima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, al ballottaggio per le comunali a Trieste, Roberto Dipiazza (centrodestra) è in vantaggio di misura con il 51,2%, su Francesco Russo (centrosinistra) al 48,8%.

ROMA, RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI 2021/ Diretta: Gualtieri sindaco 60,1%, Cdx ko

Ballottaggio 2021: come si vota e come funziona. Le regole

Amministrative: Roberto Gualtieri, chi è il nuovo sindaco di Roma Coinvolti circa 5 milioni di elettori, ma molti meno sono andati a votare in questo ballottaggio. L'affluenza, secondo i primi dati, è al 48,95%.

