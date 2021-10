Ballottaggi, Salvini “Bassa affluenza un problema per la democrazia” (Di lunedì 18 ottobre 2021) CATANZARO (ITALPRESS) – “Il centrodestra ha più sindaci rispetto a quanti ne aveva quindici giorni fa. Un dato su cui ragionare è il non voto: in alcune città ha superato il 70 per cento, la campagna surreale a inseguire i fascisti, che ci sono solo sui libri di storia, ha lasciato la gente fare altro”. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, analizzando i dati emersi dai Ballottaggi a livello nazionale dopo un incontro tenutosi nella segreteria di Catanzaro con eletti e militanti del partito. “La Bassa affluenza è un problema per la democrazia. La gestione dell'ordine pubblico ha permesso a Roma di far fare cose indegne a delinquenti che non potevano nemmeno essere in piazza. Oggi, però, ci siamo svegliati con idranti e lacrimogeni usati a Trieste contro persone sedute ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) CATANZARO (ITALPRESS) – “Il centrodestra ha più sindaci rispetto a quanti ne aveva quindici giorni fa. Un dato su cui ragionare è il non voto: in alcune città ha superato il 70 per cento, la campagna surreale a inseguire i fascisti, che ci sono solo sui libri di storia, ha lasciato la gente fare altro”. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo, analizzando i dati emersi daia livello nazionale dopo un incontro tenutosi nella segreteria di Catanzaro con eletti e militanti del partito. “Laè unper la. La gestione dell'ordine pubblico ha permesso a Roma di far fare cose indegne a delinquenti che non potevano nemmeno essere in piazza. Oggi, però, ci siamo svegliati con idranti e lacrimogeni usati a Trieste contro persone sedute ...

