Ballottaggi | centrosinistra avanti a Roma e Torino | Gualtieri 59 | 1% | Lo Russo 59 | 2% Testa a testa a Trieste

(Di lunedì 18 ottobre 2021) In base alla prima proiezione Opinio per la Rai aRobertoè al 59,1% dei voti, mentre l'avversario di centrodestra Enirico Michetti si fermerebbe al 40,9%%. Ail candidato diStefano Loè al 59,2%, mentre il rivale di centrodestra Paolo Damilano si attesterebbe al 40,8%

Agenzia_Ansa : BALLOTTAGGI | Il centrosinistra si avvia a conquistare 5 dei 6 capoluoghi di Regione al voto: se gli exit poll veni… - repubblica : A Roma, secondo gli exit poll, nel ballottaggio per il Campidoglio il candidato del centrosinistra Gualtieri (59-63… - repubblica : A Torino, secondo gli exit poll, il candidato sindaco del centrosinistra Lo Russo (56-60%) è avanti al candidato de… - JoIloveJu : Nei ballottaggi è avanti il centrosinistra. Non interessa più a nessuno che Giorgia sia una donna, una madre e una… - Gil_peral : RT @giusmo1: Risultati #ballottaggi del 17 e 18 ottobre. Proiezioni: a Roma e Torino vittoria netta del centrosinistra -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi centrosinistra

I primi exit poll relativi aiper le amministrative danno ilin netto vantaggio a Roma con Roberto Gualtieri e a Torino con Stefano Lo Russo. A Trieste invece risultato in bilico tra il sindaco uscente ...15 -in vantaggio a Roma e Torino Istant pool: nella capitale Gualtieri tra il 58% e ... 14.45 - Affluenza in calo Sarà l'affluenza a fare da ago della bilancia ainelle ...FRASCATI (politica) - Confermato il vantaggio ottenuto nel primo turno. Il PD torna al governo della città. Il 'brand Mastrosanti' non sfonda ilmamilio.it - contenuto esclusivo Francesca Sbardella, 41 ...Se gli exit poll verranno confermati dai dati reali, oltre a Milano, Bologna e Napoli il centrosinistra dovrebbe portare a casa anche i sindaci di Roma e Torino. Coinvolti 5 milioni di elettori, che h ...