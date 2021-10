Autostrada A24 | un altro viadotto demolito per adeguamento anti-sismico

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ancora unfatto esplodere sulla A24 Roma-L’aquila, dove prosegue l’azione di risanamentodell’dei Parchi. All’alba di ieri è stata fatta saltare con l’esplosivo la carreggiata Est delLa Pastena, direzione Teramo, sul fianco scosceso di un pendio, ad oltre 1000 metri di quota, di fronte a Villagrande di Tornimparte. La circolazione dei veicoli è stata interrotta nelle due carreggiate, per consentire l’abbattimento in condizioni di sicurezza, e riattivata dopo circa un paio d’ore. La demolizione delè l’ennesima di un piano che punta a buttare giù ben 13 strutture per adeguare i pontili alle nuove norme sismiche in vigore in Italia dal 2018. Questo intervento dovrebbe essere l’ultimo prima dello stop forzato della ...