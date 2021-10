Allenamento Inter | Lautaro se la prende con Brozovic per un errore | ma Inzaghi

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il tecnico in difesa del croato: 'Per una volta che lui non c'entra'. Sorrisi e animi distesi durante il torello ad Appiano Gentile in vista della partita di Champions League contro lo Sheriff

. 'Per quello che è successo sabato siamo tutti molto arrabbiati perché secondo me abbiamo ... 'Dovrò valutare, siamo a 36 ore dalla Lazio e avremooggi e domani mattina la rifinitura. ...Il tecnico in difesa del croato: 'Per una volta che lui non c'entra'. Sorrisi e animi distesi durante il torello ad Appiano Gentile in vista della partita di Champions League contro lo SheriffROMA - Primo allenamento per la truppa biancoceleste dopo il successo in campionato contro l'Inter. Smaltito il giorno di riposo concesso da Sarri, la Lazio si è ritrovata nel centro sportivo di ...Il tecnico in difesa del croato: “Per una volta che lui non c’entra…”. Sorrisi e animi distesi durante il torello ad Appiano Gentile in vista della partita di Champions League contro lo Sheriff ...