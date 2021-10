Wta Tenerife 2021 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 18 ottobre

Leggi su sportface

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ildi18al torneo Wta di: ecco glie l’di. Ad aprire la giornata sarà la sfida tra l’ucraina Kostyuk e la romena Begu sul campo centrale, mentre sul campo 1 andranno in scena le partite del doppio con la sfida Neel/Rosolska-Heisen/Mitu in apertura. Di seguito ildi giornata completo, con tutti glidei match inDILUNEDI’ 18CENTER COURT Dalle 10.30 Kostyuk vs Begu A seguire Parrizas Diaz vs Li A seguire Zhang vs Wang Non prima delle 17.00 Cristian vs Zidansek COURT 1 A seguire Neel-Rosolska vs Heisen-Mitu A seguire Rus-Watson vs Bondar-Galfi A ...