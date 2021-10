Uomini e Donne, chi è la discussa dama Marika Geraci e perché la redazione punta su di lei (Di domenica 17 ottobre 2021) Marika Geraci è una bellissima dama siciliana che si avvia a essere, assieme a Ida Platano, una delle più “richieste” e corteggiate del trono over di Uomini e Donne. Ma se della Platano ormai si sa quasi tutto, Marika è ancora semi-sconosciuta ai suoi telespettatori, anche se il suo profilo Instagram, che contava appena 4mila followers, sta crescendo in maniera vertiginosa. Vediamo insieme chi è Marika e cosa fa nella vita! Uomini e Donne, Gemma Galgani: “Non è come Giorgio Manetti” La dama torinese rilascia un’intervista dove parla degli amori che sono entrati nella sua vita e dell’ultima frequentazione ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 17 ottobre 2021)è una bellissimasiciliana che si avvia a essere, assieme a Ida Platano, una delle più “richieste” e corteggiate del trono over di. Ma se della Platano ormai si sa quasi tutto,è ancora semi-sconosciuta ai suoi telespettatori, anche se il suo profilo Instagram, che contava appena 4mila followers, sta crescendo in maniera vertiginosa. Vediamo insieme chi èe cosa fa nella vita!, Gemma Galgani: “Non è come Giorgio Manetti” Latorinese rilascia un’intervista dove parla degli amori che sono entrati nella sua vita e dell’ultima frequentazione ...

Advertising

elenabonetti : L’ex premier Conte vorrebbe darmi lezioni di femminismo ma il giudizio sull’adeguatezza non dipende dal genere. Tra… - Tg3web : La Comunità ebraica ricorda il rastrellamento del 16 ottobre 1943 con una marcia silenziosa nel Ghetto di Roma. Dop… - zaiapresidente : ?? All'alba del 16 ottobre 1943 si compiva il 'sabato nero' del Ghetto di Roma: 365 uomini della polizia tedesca ef… - OttoGerbotto : RT @GenCar5: Secondo la Missione di Verifica dell'#ONU sono al momento 296 gli ex-guerriglieri delle #FARC assassinati in #Colombia dopo la… - AnnabeLecter : #TheOffice 7x03 Le donne non resistono agli uomini che cantano in un musical. È così coinvolgente che nemmeno alcun… -