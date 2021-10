Sbk Argentina: imprendibile Razgatlioglu, è sua la Superpole Race. A podio Redding e Rea (Di domenica 17 ottobre 2021) Scatenato il pilota turco della Yamaha. Toprak Razgatlioglu vince anche la Superpole Race sul tracciato di San Juan Villicum . Seconda posizione per Scott Redding autore di una bella gara. Il ... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 ottobre 2021) Scatenato il pilota turco della Yamaha. Toprakvince anche lasul tracciato di San Juan Villicum . Seconda posizione per Scottautore di una bella gara. Il ...

