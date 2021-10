Paola Toeschi | chi era la moglie di Dodi Battaglia dei Pooh

Advertising

VanityFairIt : Il chitarrista dei Pooh racconta la vita dopo la scomparsa di Paola Toeschi, venuta a mancare lo scorso 6 settembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Toeschi

Dodi Battaglia torna a parlare del dolore per la perdita della moglie ,, morta per un tumore al cervello . Ai microfoni di Verissimo , l'ex chitarrista e cantante dei Pooh ha parlato a cuore aperto di ciò che ha vissuto dopo la scomparsa della sua cara ...torna in tv per la prima volta dopo la morte della moglie. Un dolore grandissimo, quello per la scomparsa della sua compagna di vita a inizio settembre, di cui ha parlato un'intensa intervista a (in onda domenica su Canale 5): 'È molto più ...Il dolore di Dodi Battaglia a Verissimo dopo la scomparsa della moglie Paola: «Ultimi mesi devastanti». «Gli ultimi mesi sono stati devastanti - ha raccontato il chitarrista dei Pooh - Ho vissuto abbr ...PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE -> Dodi Battaglia e il rapporto difficile con il figlio Daniele: come va oggi? Dodi Battaglia, la morte della moglie Paola Toeschi è la tragedia più grande della sua vita: ...