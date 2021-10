Nintendo verrà anche criticata per i prezzi alti ma i controller N64 per Switch sono già sold out in UK (Di domenica 17 ottobre 2021) Una delle ultime novità relative a Nintendo Switch è l'upgrade del servizio online, che otterrà uno speciale pacchetto aggiuntivo con l'aggiunta dei giochi Nintendo 64 e SEGA Genesis. L'Expansion Pack sarà lanciato il 25 ottobre al prezzo di 19,99€ se si è già abbonati (12 mesi) o a 49,99€ per attivare l'abbonamento base più il pacchetto extra. Se si opterà per l'abbonamento famiglia, i prezzi sono rispettivamente 34,99€ e 79,99€. Oltre a questo però, l'espansione include il DLC di Animal Crossing New Horizons, Happy Home Paradise (in uscita il 5 novembre), e dà la possibilità agli utenti di avere accesso all'acquisto dello speciale controller Nintendo 64 al prezzo di 49,99€. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 17 ottobre 2021) Una delle ultime novità relative aè l'upgrade del servizio online, che otterrà uno speciale pacchetto aggiuntivo con l'aggiunta dei giochi64 e SEGA Genesis. L'Expansion Pack sarà lanciato il 25 ottobre al prezzo di 19,99€ se si è già abbonati (12 mesi) o a 49,99€ per attivare l'abbonamento base più il pacchetto extra. Se si opterà per l'abbonamento famiglia, irispettivamente 34,99€ e 79,99€. Oltre a questo però, l'espansione include il DLC di Animal Crossing New Horizons, Happy Home Paradise (in uscita il 5 novembre), e dà la possibilità agli utenti di avere accesso all'acquisto dello speciale64 al prezzo di 49,99€. Leggi altro...

Advertising

CjHellectric : RT @NintendoItalia: In #MetroidDread è stato scoperto un bug che in determinate circostanze, può impedire ai giocatori di procedere. Una pa… - MimmoTheReal : RT @NintendoItalia: In #MetroidDread è stato scoperto un bug che in determinate circostanze, può impedire ai giocatori di procedere. Una pa… - peppe844 : RT @NintendoItalia: In #MetroidDread è stato scoperto un bug che in determinate circostanze, può impedire ai giocatori di procedere. Una pa… - MaryMix1999 : RT @NintendoItalia: In #MetroidDread è stato scoperto un bug che in determinate circostanze, può impedire ai giocatori di procedere. Una pa… - 80nostalgia_ : RT @NintendoItalia: In #MetroidDread è stato scoperto un bug che in determinate circostanze, può impedire ai giocatori di procedere. Una pa… -