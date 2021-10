Mourinho: “Dare tre minuti di recupero dimostra un’intenzione. L’episodio del rigore? No comment” (Di domenica 17 ottobre 2021) José Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta contro la Juventus. Di seguito le sue parole: “Dare tre minuti di recupero dimostra un’intenzione. L’episodio del rigore non lo commento, non ho visto e non ho sentito. Voglio isolarmi da questo episodio e concentrarmi su quel che la mia squadra ha fatto. Spero che le parole sentite dallo spogliatoio nella Juventus siano dette pubblicamente: spero che venga detto, ho vinto qui qualche anno fa senza meritare, ho perso oggi quando la mia squadra, con i nostri limiti, meritava”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) José, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN perare la sconfitta contro la Juventus. Di seguito le sue parole: “tredidelnon loo, non ho visto e non ho sentito. Voglio isolarmi da questo episodio e concentrarmi su quel che la mia squadra ha fatto. Spero che le parole sentite dallo spogliatoio nella Juventus siano dette pubblicamente: spero che venga detto, ho vinto qui qualche anno fa senza meritare, ho perso oggi quando la mia squadra, con i nostri limiti, meritava”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - TuttoMercatoWeb : Mourinho: 'Dare tre minuti di recupero dimostra l'intenzione. Il rigore? No, voglio isolarmi' - tuttapposter : @Fedenwski Ma chiaro che il secondo punto sia giusto,la squadra è scarsa,allestita male etc etc Era sbagliato dare… - mirkonicolino : #Mourinho a #DAZN: 'Ho vinto qui qualche anno fa senza meritare, ho perso oggi quando la mia squadra, con i nostri… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Mourinho: 'Dare tre minuti di recupero dimostra l'intenzione. Il rigore? No, voglio isolarmi' -