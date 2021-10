Migrante muore in un incendio dentro a un capannone abbandonato nel Cosentino: il corpo trovato carbonizzato (Di domenica 17 ottobre 2021) Ha perso la vita nell’incendio scoppiato nel capannone in cui dormiva il Migrante di nazionalità moldava di cui ancora non si conoscono le generalità. È successo in provincia di Cosenza, a Corigliano Rossano, in Calabria. Le fiamme hanno avvolto completamente l’uomo addormentato, trovato carbonizzato dai carabinieri accorsi sul posto. Secondo le indagini delle forze dell’ordine del locale reparto territoriale, il fuoco sarebbe stato provocato da cause accidentali, con tutta probabilità da una cicca di sigaretta non spenta. I militari hanno sentito come testimone un altro Migrante che dormiva nel capannone abbandonato insieme alla vittima e trovato alcune bottiglie di alcolici vuote. Per ora si escludono responsabilità di terzi per ... Leggi su open.online (Di domenica 17 ottobre 2021) Ha perso la vita nell’scoppiato nelin cui dormiva ildi nazionalità moldava di cui ancora non si conoscono le generalità. È successo in provincia di Cosenza, a Corigliano Rossano, in Calabria. Le fiamme hanno avvolto completamente l’uomo addormentato,dai carabinieri accorsi sul posto. Secondo le indagini delle forze dell’ordine del locale reparto territoriale, il fuoco sarebbe stato provocato da cause accidentali, con tutta probabilità da una cicca di sigaretta non spenta. I militari hanno sentito come testimone un altroche dormiva nelinsieme alla vittima ealcune bottiglie di alcolici vuote. Per ora si escludono responsabilità di terzi per ...

