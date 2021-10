Juventus-Roma, la sblocca Kean di testa: 1-0 al 16? (Di domenica 17 ottobre 2021) All’Allianz Stadium di Torino, è in corso Juventus-Roma, gara valevole per l’ottava giornata di Serie A. I bianconeri sono da poco passati in vantaggio in virtù della rete realizzata da Moise Kean. L’attaccante ex PSG ha messo la palla oltre le spalle di Rui Patrico con un’incornata da distanza ravvicinata. Di Rodrigo Bentancur l’assist. Foto: Instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) All’Allianz Stadium di Torino, è in corso, gara valevole per l’ottava giornata di Serie A. I bianconeri sono da poco passati in vantaggio in virtù della rete realizzata da Moise. L’attaccante ex PSG ha messo la palla oltre le spalle di Rui Patrico con un’incornata da distanza ravvicinata. Di Rodrigo Bentancur l’assist. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - Fiorenz45748992 : AICARDI si comporta da vero MAIALE JUVENTINO...come il suo degno COMPAGNO DI MERENDE FABIO RAVEZZANI!!! QSVS TOP C… - sportface2016 : #JuventusRoma, ennesimo infortunio per #Zaniolo: deve uscire -